Uitvoering kankeragenda kan zeker 120.000 kankergevallen schelen

Als de zogenoemde Nederlandse Kankeragenda uitpakt zoals de deelnemende organisaties haar hebben opgesteld, kan dat in de periode tot en met 2045 minstens 120.000 kankerdiagnoses schelen. Dan moet het aantal rokende volwassenen in Nederland in 2032 wel naar 5 procent zijn gedaald en niemand meer met de gewoonte beginnen, zoals in de agenda staat.