Planetree Award voor Libra Revalidatie

Libra Revalidatie & Audiologie heeft de Planetree Award voor het meest bijzondere en innovatieve project op het gebied van mensgerichte zorg gekregen. Libra kreeg de prijs voor het project Go Baby Go, dat jonge kinderen met een beperking in staat stelt om hun omgeving op een speelse manier te ontdekken in een aangepaste elektrische speelgoedauto.

Het project brengt daarnaast kinderen, ouders en zorgverleners dichter bij elkaar. De oudershebben een actieve rol; zij kopen zelf de auto en worden begeleid door het team van Go Baby Go bij het aanpassen ervan. Dit gebeurt in een workshop die begeleid wordt door meerdere revalidatietechnici, een ergotherapeut, een fysiotherapeut en een logopedist.

Beloning

Greet van der Bruggen, kinderfysiotherapeut en projectleidster van Go Baby Go, is ‘supertrots’ op het binnen halen van de Planetree Award: “Maar de grootste beloning blijft de lachende gezichten van de kinderen als ze voor de eerste keer hier in hun autootjes door de gang crossen.”

Kennis delen

Libra realiseert het project niet alleen binnen haar eigen dienstverlening, maar deelt haar kennis ook met andere revalidatiecentra in Nederland. Verschillende centra hebben inmiddels kennisgemaakt met het project.

Stimulans

Planetree is een non-profit organisatie die zorgorganisaties in Nederland en België stimuleert en ondersteunt om zoveel mogelijk en zo goed mogelijke mensgerichte zorg te verlenen. De Planetree Awards, die jaarlijks worden uitgereikt, zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor zorgverleners om vernieuwende patiëntgerichte initiatieven in praktijk te brengen.