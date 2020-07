Ploem nieuwe bestuurder Radboudumc

De nieuwe bestuurder gaat per oktober 2020 aan de slag en krijgt in Nijmegen de portefeuille Organisatie van Zorg en Human Resources. Op dit moment is ze bij het Erasmus MC en het Familiehuis nog bestuurslid van Daniël den Hoed. Eerder was ze coo bij Equipe Zorgbedrijven.

Carolijn Ploem.

Loek Hermans, voorzitter van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit, laat weten dat hij zeer verheugd is met de benoeming. “Met haar komst is de raad van bestuur een bevlogen en ervaren bestuurder rijker en bovendien weer compleet.”

‘Vereerd’

Ploem zelf zegt vereerd te zijn. “Ik stap aan boord van een umc waar persoonsgerichte, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg de stip op de horizon is. Dit sluit naadloos aan bij mijn ervaring en bij wat ik belangrijk vind.” Ze wil de organisatie verder ontwikkelen en versterken. Bertine Lahuis, sinds begin 2020 bestuursvoorzitter van het Radboudumc, zegt dat ‘het fantastisch is dat zij met haar energie onze organisatie komt versterken’. “Ploem heeft veel ervaring in transformaties van zorg, zorglogistiek en capaciteitsmanagement, allemaal belangrijke onderwerpen voor het Radboudumc in de komende jaren.”