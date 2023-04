Podcast: BeterDichtbij wil ChatGTP niet nu al in de spreekkamer brengen

De adoptie van digitale technologie in de zorg loopt achter. Dat constateren Godfried Bogaerts en Sander Bijl van BeterDichtbij in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg. Tegelijkertijd waarschuwen ze ervoor om al te snel technologie in het zorgproces in te zetten.

“Als mensen hun witte jas aandoen, dan liggen hun verwachtingen meteen een stuk lager dan wanneer ze ’s avonds thuis bij Coolblue iets bestellen”, zegt Godfried Bogaerts, mede-oprichter en algemeen directeur van communicatieplatform BeterDichtbij. Die technologische kloof tussen de zorgsector en de rest van de maatschappij is te groot, stelt Bogaerts. “Er is de afgelopen vijftien jaar veel technologie op de markt gekomen, toch zijn nog maar weinig stappen gezet om die toepasbaar te maken. Dat is voor de komende drie, vier jaar het belangrijkste thema.”

Te snelle adoptie

Zijn collega Sander Bijl is het daarmee eens, maar waarschuwt tegelijkertijd voor al te snelle adoptie. “Er is ook heel veel technologie die zich eerst moet bewijzen in de dagelijkse praktijk. Je wilt niet de zorg daar het proefkonijn voor laten zijn. Je wilt niet ChatGTP nu al in de spreekkamer hebben. Als er de komende jaren al een rol voor is weggelegd binnen BeterDichtbij, dan is het antwoord geven op hele functionele, logistieke vragen. Zoals: kan ik mijn afspraak verzetten? En dat een chatbot dan zegt uit welke opties een patiënt kan kiezen.”

BeterDichtbij is dan ook zelf niet zo hard bezig nieuwe technologische toepassingen te ontwikkelen. Bijl: “Wat wij continue doen, is met ons team en onze klanten kijken welke ontwikkelingen er zijn, in hoeverre die relevant zijn en welke plek wij die moeten geven in onze productontwikkeling of in een toepassing.”

Platform uitbreiden

Bogaerts en Bijl steken wel veel tijd en energie in verdere uitbreiding van hun platform. Momenteel heeft BeterDichtbij een half miljoen gebruikers, binnen twee tot drie jaar moet dat verdubbeld zijn. De onderneming is deels in handen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en daar zit het overgrote deel van de nu deelnemende organisaties, hoewel ook een aantal huisartsengroepen het platform gebruiken. Bovendien hopen op korte termijn de eerste ggz- en vvt-instellingen aan te sluiten.

Toekomst als overheidsdienst

“Uiteindelijk willen we een landelijke dienst zijn voor iedereen die iets met de zorg te maken heeft”, zegt Bogaerts. Hij sluit niet uit dat andere partijen dan de NVZ in de toekomst mede-eigenaar van BeterDichtbij kunnen worden. Ook een toekomst als nutsvoorziening is bespreekbaar, hoewel die constructie op dit moment niet speelt volgens de directeur. “Het is geen vanzelfsprekendheid dat als je een overheidsdienst bent dingen ineens heel hard gaan. Dus laat ons nog maar even vol verder gaan om ervoor te zorgen dat BeterDichtbij zo groot mogelijk ingezet kan worden.”