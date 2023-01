Podcast: UMC Utrecht gaat dit voorjaar patiënten thuis 24 uur per dag monitoren

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht gaat op korte termijn patiënten 24 uur per dag in hun eigen huis monitoren. Dat vertellen Martine Breteler, programmamanager continue monitoring en directeur digital health Hermen Jan van Ree, in de podcast Voorzorg.

Thuismonitoring, ook wel telemonitoring genoemd, is enorm in opkomst in de Nederlandse zorg. UMC Utrecht is een van de ziekenhuizen die vooroplopen in deze ontwikkeling. Paradepaardje is het project COVERED, waarbij patiënten 24 uur per dag, zeven dagen per week, op afstand worden gemonitord. Dat gebeurt met behulp van sensoren, waardoor patiënten niet zelf metingen hoeven uit te voeren en waardes hoeven door te geven. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stak ruim 650 duizend euro in het project.

Van ziekenhuis naar thuissituatie

“Sinds september hebben we een veilige omgeving gecreëerd om 24 uur per dag patiënten in ons eigen ziekenhuis te monitoren”, vertelt Martine Breteler in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg. Zij is verantwoordelijk voor het project. “Nu zijn we bezig dat ook te doen voor patiënten thuis.”

Binnen enkele maanden gaat het ziekenhuis van start om de monitoring buiten de muren van het ziekenhuis in te zetten. Breteler: “Dat zullen niet meteen de allerziekste patiënten zijn, want door onderzoek moeten we nog duidelijk krijgen voor welke patiënten we dat goed kunnen doen. Dat traject gaan we met onze partners in de regio verder opzetten.”

Geen personeelstekort in regiecentrum

In de podcast komen ook Barbra Botma – verpleegkundig supervisor en chief nursing information officer – en een geneeskundestudente die in het medisch regiecentrum werkt aan het woord. De bemensing van het centrum bestaat voornamelijk uit studenten, die onder supervisie de binnenkomende gegevens in de gaten houden.

“De hele zorg heeft te maken met personeelstekort; ons medisch regiecentrum heeft daar geen last van”, vertelt Hermen Jan van Ree, directeur digital health van het UMC Utrecht. Het mes snijdt volgens hem aan twee kanten, want ook de studenten hebben er voordeel bij. “Het geeft hen een voordeel op de arbeidsmarkt als ze bij ons hebben gewerkt in plaats van in de kroeg om de hoek.”

Samenwerking

Van Ree gaat in de podcast in op de toekomst van digitale zorg in het ziekenhuis. “Ons medisch regiecentrum willen we laten groeien en bloeien en tot volle glorie brengen.” Daarbij zetten Van Ree en Breteler nadrukkelijk de deur open voor andere organisaties die willen samenwerken. “Wij willen leren van andere ziekenhuizen, andere ziekenhuizen kunnen leren van ons. Wat dat betreft kunnen we nog veel meer met elkaar delen.”