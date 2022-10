Als het gaat om diversiteit in leiderschap mag de zorg zichzelf een schouderklopje geven. Inmiddels is 54 procent van de bestuurders vrouw. Welke hordes hebben topvrouwen van het eerste uur genomen en welke invloed hebben zij op het modern leiderschap gehad? Daarover vertelt ziekenhuisbestuurder Anita Wydoodt in de podcast Voorzorg. Zij schreef het boek Mevr. De Bestuurder.