Podcast Voorzorg: De hobbels en blinde vlekken voor diversiteit en inclusie in de zorg

Het is hard werken en niet eenvoudig om een divers, inclusief en gelijkwaardig zorglandschap te creëren, aldus Geneviève Koolhaas–Martis. Daar is meer voor nodig dan een divers team. Hoe zorg je voor een veilige en open werkcultuur, gelijke kansen voor mensen die niet het geluk hebben over alle vinkjes te beschikken en hoe werk je samen als collega’s met verschillende achtergronden? In deze aflevering gaan we in gesprek over die hobbels en blinde vlekken in de zorg.