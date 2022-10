Podcast Voorzorg: Stammenstrijd bedreigt opkomst thuismonitoring

Er moeten drie tot vijf monitoringshubs komen waar alle ziekenhuizen en zorgorganisaties op aan kunnen sluiten, vindt VGZ. De zorgverzekeraar sprak onlangs zijn zorgen uit over het gebrek aan samenwerking in de zorgsector om thuismonitoring grootschalig op te zetten. Bart Berden, bestuurder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, deelt die mening.

Liever lokaal

Aan de andere kant van het spectrum zit een ziekenhuis als het Jeroen Bosch. Ook daar zien ze veel voordelen van en potentie in technologie om patiënten in hun eigen huis te monitoren en ondersteunen. Ze willen dat echter lokaal organiseren, onder meer vanwege de belangrijke relatie tussen de arts en de patiënt.

Allianties

De meningen en visies lopen dus uiteen, constateert Skipr-redacteur Sytse Wilman in een nieuwe aflevering van de podcast Voorzorg. Hij heeft veel over het onderwerp geschreven en ziet allianties ontstaan. Zo trekken de zeven Santeon-ziekenhuizen met elkaar op en zijn Isala en St Jansdal een regionale samenwerking aangegaan.

“De versnippering kan de zorg parten spelen”, waarschuwt Wilman in gesprek met Skipr-hoofdredacteur Simon Broersma. Hij wijst erop dat de uitrol van thuismonitoring moeizamer gaat dan nodig. In vergelijking met bijvoorbeeld Engeland blijft veel potentie onbenut en het is de vraag of de sector zich dat kan veroorloven.