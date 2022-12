Podcast Voorzorg | Terugblik op een overvol jaar in de zorg

Het jaar 2022 was amper begonnen of twee zorgbestuurders kwamen aan het roer bij VWS. Het was het begin van een jaar vol oude en nieuwe onderwerpen die de zorg bezighielden. Op de laatste werkdag van het jaar kijkt de redactie terug.

Het jaar 2022 was amper begonnen of twee zorgbestuurders kwamen aan het roer bij VWS. Het was het begin van een jaar vol oude en nieuwe onderwerpen die de zorg bezighielden. Op de laatste werkdag van het jaar kijkt de redactie van Skipr en Zorgvisie terug. Het was het jaar van passende zorg, van grote wachtlijstproblemen in de ggz, het jaar van de zzp’ers en de krappe arbeidsmarkt. Maar ook het jaar van de aanval op (sommige) epd-everanciers en de roep om gegevensuitwisseling in de zorg. Het jaar van de IZA en samenwerking, maar ook het jaar van inclusiviteit en diversiteit. Het jaar van de duurzaamheid en geruzie om de kinderhartchirurgie.

Hoofdredacteur Simon Broersma gaat in gesprek met redacteuren Wilbert Zuil, Sytse Wilman, Suzanne Bremmers, Bart Kiers, Laura van Elst en met adjunct hoofdredacteur Samira Ahli en kijkt terug op het afgelopen jaar en ook een beetje vooruit op wat 2023 gaat brengen.