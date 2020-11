Poederbrief bezorgd bij Laurentius ziekenhuis

Bij het Laurentiusziekenhuis in Roermond is donderdagmiddag een verdachte brief met onbekende inhoud bezorgd. Een woordvoerder van de brandweer sprak van een ‘poederbrief’. De brief met de verdachte inhoud is gevonden bij het bestuursgebouw, dat losstaat van het ziekenhuiscomplex.

Een medewerker opende volgens de politie om 12.45 uur de brief en ontdekte dat er een onbekende stof in zat. De vier medewerkers die in contact zijn geweest met de brief zijn apart genomen. Het ziekenhuis sloeg groot alarm.

Volgens het ziekenhuis is niemand in contact gekomen met de brief. De gewone zorg gaat gewoon door. Patiënten en bezoekers lopen geen gevaar, aldus Laurentius.

De politie is begonnen met een onderzoek naar de herkomst van de brief en waaruit het poeder bestaat. De politie weet nog niet of er een verband is met de poederbrieven die de afgelopen dagen elders in het land zijn gevonden. Zo kreeg ook het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam een dergelijk poststuk. (ANP)