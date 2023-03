Politievakbond: Zelfs in verzorgingshuizen agressie tegen agenten

Het geweld tegen agenten wordt niet minder, blijkt volgens het AD uit recente cijfers van de politie. Publiekscampagnes en een speciale taskforce hebben niks uitgehaald. Agressie tegen agenten is er zelfs in verzorgingshuizen.

Voorzitter van politievakbond NPB Jan Struijs vertelt tegen het dagblad over agenten die moesten uitrukken naar een zorglocatie. “Op de meest vreemde plekken komt geweld om de hoek kijken. Gewoon, omdat iemand zijn hechtinkje niet snel genoeg krijgt. Het is echt een groot maatschappelijk probleem, campagnes en andere initiatieven zetten geen zoden aan de dijk. Het is om moedeloos van te worden.”

Ggz

Een van de oorzaken is volgens Otto Adang, lector Openbare Orde en Gevaarbeheersing aan de politieacademie bezuinigingen op geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor kwamen bijvoorbeeld meer mensen met verward gedrag in de wijk te wonen. Het aantal telefoontjes naar de politie, en dus ook de agressie als agenten optreden tegen verwarden, nam explosief toe.

Lockdown

Tijdens de lockdown liepen de spanningen en de frustratie al hoog op, ook richting agenten. Maar met het eindigen van de coronaperiode kwam er geen afname van het geweld tegen agenten. Onderaan de streep is het totale aantal meldingen van geweld tegen agenten in 2022 nagenoeg gelijk gebleven met een jaar eerder: grofweg 13.000. (Skipr/ANP)