Postcode Loterij geeft kankercentrum Maggie’s miljoen euro

De Postcode Loterij doneert 1 miljoen euro voor de bouw van het eerste Maggie’s Center in Nederland. Dit laagdrempelig centrum voor psycho-sociale steun aan (ex-)kankerpatiënten en hun familie komt in Groningen. Het komt pal naast het UMCG.

De cheque van Postcode Loterij is donderdag aangeboden aan bestuurslid Ewald Lausberg van Maggie’s Centers Nederland. ,,We zijn enorm verrast en ook heel erg dankbaar dat de Postcode Loterij zo’n enorm bedrag ter beschikking stelt”, zegt hij in het Dagblad van het Noorden.

“Dit is een belangrijke steun in de rug voor ons om te zorgen dat wij in Noord-Nederland kankerpatiënten, en hun naasten niet te vergeten, kunnen ondersteunen.” Het centrum gaat volgend jaar open.

Een van de bestuursleden van Maggie’s Center is Diana Monissen. Zij zei vorige maand in Zorgvisie dat haar droom een Maggie’s Center bij elke umc is, net als in Groot-Brittannië.