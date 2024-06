Drie experts van de Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) maken zich zorgen over de plannen in het hoofdlijnenakkoord van de aankomende regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB. Dat komt met name door een gebrek aan aandacht voor preventie, een gezonde leefomgeving en mentale gezondheid van jongeren in de plannen.

Er staan wel mooie woorden over preventie in het hoofdlijnenakkoord, maar de partijen leveren geen boter bij de vis, ziet Brigit Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht en wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health. “Sterker nog, er wordt bezuinigd op preventie, zo blijkt uit de budgettaire bijlage. Er gaat meer geld naar zorgconsumptie en minder naar preventie.”

Preventie en populisme

Van concrete plannen om te zorgen voor een gezonde leefomgeving is geen sprake, van voorstellen om ongezonde producten als tabak of fastfood terug te dringen evenmin. “Preventie en populisme gaan niet goed samen”, stelt Toebes. “In het programma van de grootste partij, de PVV, wordt het reguleren van schadelijke producten weggezet als doorgeschoten betutteling.”

Positief punt

Hoogleraar Erik Buskens en Karine van ’t Land, academic lead bij de AJSPH en voorzitter van de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG), sluiten zich aan bij de kritiek. Van ’t Land: “Ik vrees dat het mooie preventiestelsel in Nederland geraakt wordt door de bezuinigingen.” Daar voegt ze nog een zorg aan toe, namelijk een gebrek aan aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren. Een positief punt weet ze ook te vinden in de plannen, namelijk een passage over het belang van vaccinaties in het akkoord.