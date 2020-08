Pro Persona plaatst 25 afdelingen in corona-quarantaine

Ggz-aanbieder Pro Persona in Wolfheze heeft 25 afdelingen in quarantaine geplaatst nadat een medewerker positief is getest op corona. In ieder geval veertig cliënten en rond de vijftig medewerkers worden door de GGD getest.

“Met deze stevige maatregelen, die helaas een enorme impact heeft voor onze cliënten en medewerkers, willen we een eventuele verdere verspreiding op ons terrein voorkomen en beheersbaar houden”, zegt Frank Hengeveld, voorzitter Centraal Crisisteam Pro Persona en directeur MultiComplexe Zorg Pro Persona. De aanpak van testen van cliënten en medewerkers is conform richtlijnen GGD.

Nauw contact

Uit intern contactonderzoek is duidelijk geworden dat de medewerker nauw contact heeft gehad met een andere medewerker en werkzaam is geweest op de dagbesteding (Jupiter en Tuinderij) en een gehele dag in de Beveiligde Intensive Care-unit (BIC) binnen Wolfheze. Op de BIC is de medewerker gedurende twee dagdelen langdurig in contact geweest met zowel cliënten als medewerkers. Hierdoor is de kans op mogelijke besmetting groter dan op de dagbestedingsafdelingen.

Voor de medewerkers van de BIC afdeling zullen extra maatregelen moeten volgen, zoals reizen met eigen vervoer, chirurgische mondmaskers dragen en thuis in thuisquarantaine gaan. Dit geldt alleen voor de BIC en niet voor alle andere afdelingen die in quarantaine zijn binnen Pro Persona Wolfheze.