Problemen met apneu-apparaten deuken vertrouwen in Philips niet

De problemen met de slaapapneu-apparaten van Philips zorgen niet dat ziekenhuizen aarzelen om andere apparaten van het zorgtechnologiebedrijf te kopen. “We praten met veel klanten over oplossingen voor de grote problemen van de zorg. Ik merk niets van twijfel”, laat het hoofd van de Precision Diagnostics-tak van Philips Kees Wesdorp weten.

Die oplossingen bestaan uit innovaties die ziekenhuizen tijd en geld besparen. Zo presenteert Philips dit weekend tijdens een radiologencongres in Chicago een nieuw, draagbaar echoapparaat. Maar ook een soort appstore met door Philips en partners geselecteerde kunstmatige intelligentie-oplossingen van kleinere bedrijven die geïntegreerd kunnen worden in de systemen van het Nederlandse bedrijf.

Commandocentrum

Sommige producten kunnen ook onverwacht op andere wijze worden ingezet. Zo is een soort commandocentrum voor de bediening van allerlei scanners bedacht voor het Amerikaanse platteland. Maar ook in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt dat systeem nu ingezet. “Daardoor kunnen we met dezelfde hoeveelheid laboranten meer scans uitvoeren”, legt hoofd radiologie van het LUMC Mark van Buchem uit. (ANP)