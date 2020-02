Problemen stapelen zich op bij ICT die stapelfactuur moest tegengaan

Cliënten en gemeenten blijven nog langer in onzekerheid over de eigen bijdrage voor thuishulp en andere maatschappelijke ondersteuning. Het nieuwe ICT-systeem van uitvoerder CAK loopt namelijk nog meer vertraging op, zo blijkt uit een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer.

Het CAK had op 1 januari een nieuw ICT-systeem in gebruik moeten nemen om de eigen bijdrage voor zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te berekenen en te innen. Dat zou gelijktijdig gaan met de invoering van het nieuwe, vaste tarief voor thuishulp en andere vormen van ondersteuning. Samen hadden dit abonnementstarief en de het nieuwe systeem de problemen met de eigen bijdrage uit de wereld moeten helpen. De verfoeide stapelfacturen waar cliënten mee werden geconfronteerd zouden verleden tijd zijn.

Minister Hugo de Jonge (VWS) moest echter eind vorig jaar het enthousiasme hierover al temperen. Het nieuwe abonnementstarief, van 19 euro per maand, zou sowieso voor alle Wmo-zorg worden ingevoerd, maar het ICT-systeem was nog niet klaar. Het was niet stabiel genoeg om in één keer door alle gemeenten in gebruik te worden genomen. In plaats daarvan zou dat geleidelijk aan gaan, te beginnen met vijf kleine gemeenten. Tegen maart zouden dan alle gemeenten het systeem in gebruik hebben. Nadeel: veel cliënten zouden alsnog een gestapelde factuur over die eerste drie maanden van het jaar krijgen.

Incidenten

Dat dreigt nu nog langer te worden. De Jonge heeft opnieuw aan de Tweede Kamer moeten melden dat het systeem vertraging oploopt. “Dit wordt veroorzaakt doordat er relatief veel incidenten zijn geconstateerd die inmiddels zijn opgelost”, schrijft de minister. “Ook is er meer uitval van berichten dan vooraf was voorzien. Deze uitval wordt nu gedeeltelijk handmatig hersteld en zal de komende periode verder worden terug gebracht naar een acceptabel niveau om ook grotere volumes te kunnen verwerken.”

Op advies van het CAK wordt doorgegaan op het ingeslagen pad voor de implementatie, te weten de geleidelijke invoer. “De focus zal daarbij liggen op het stabiliseren en robuuster maken van alle benodigde functionaliteiten, zodat ook grote aantallen berichten door de systemen kunnen worden verwerkt”, schrijft De Jonge. “Het CAK heeft externe expertise ingeschakeld om te bekijken hoe het proces van versneld kan worden (..).”

Stapelfactuur

Het uitvoeringsorgaan kan nog niet zeggen wanneer alle facturen aan cliënten zullen zijn verstuurd. Wel is duidelijk dat maart niet meer wordt gehaald. Voor cliënten betekent dit dat zij een stapelfactuur krijgen over een nog langere periode, van een aantal keer negentien euro. “Cliënten waarbij dit speelt zullen worden geïnformeerd en geattendeerd op het reserveren van geld en op de mogelijkheid van een betalingsregeling. Ik vind dit bijzonder vervelend voor cliënten en werk met CAK stap voor stap aan verbeteringen”, laat De Jonge weten.

Voor gemeenten betekent het dat zij nog niet bij het CAK kunnen melden dat de zorg voor cliënten is ingegaan of dat die is beëindigd. “Zodra het CAK meer zicht heeft op de precieze planning worden gemeenten tijdig geïnformeerd over de initiële aanlevering van de data van alle gemeenten. Vanzelfsprekend wordt hierbij getracht de overlast voor gemeenten maximaal te beperken, onder andere door gemeenten de tijd te geven dit goed in te plannen. De VNG informeert gemeenten parallel aan deze brief over de huidige stand van zaken en hetgeen dit voor hun ingezetenen betekent”, aldus de minister.