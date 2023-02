Proef met luchtsnelweg voor drones met medische zaken

Er zijn al wel van dergelijke tests geweest, want het is natuurlijk een uitgelezen methode om druk wegverkeer te ontlopen, maar nu wordt speciaal uitgezocht hoe alle noodzakelijke afspraken voor het gebruik van de lucht kunnen worden gemaakt.

Digitale corridor

De eerste proeven hebben nog dit jaar plaats tussen de vestigingen van ziekenhuis Isala in Zwolle en Meppel. Gebruikt worden onbemande drones van 240 centimeter doorsnee, die hoger kunnen komen dan de hobbydrones die we zo langzamerhand allemaal wel kennen. De drones moeten de kortste en snelste route kunnen kiezen. Het is de bedoeling dat ze via een zogenoemde digitale corridor kunnen reizen, waar speciaal ruimte voor ze is naast de gewone luchtvaart. Die wordt dan ook op de hoogte gesteld van de medische dronevlucht. De drone kan tijdens de vlucht ook communiceren met een Unmanned Traffic Managementsysteem (UTM-systeem) waardoor de vlucht onder meer efficiënter en veiliger kan worden uitgevoerd.

Testen

De eerste vluchten tussen de Isala-vestigingen zijn gepland in de eerste helft van dit jaar. Later in 2023 worden ook op andere plaatsen vluchten uitgevoerd, bijvoorbeeld in de buurt van Rotterdam. “Daarmee wordt ervaring opgedaan in een drukker luchtruim, vanwege de nabijheid van Rotterdam-The Hague Airport. Door in twee verschillende typen luchtruim te testen met dronevluchten, wordt in alle mogelijke omstandigheden ervaring opgedaan”, aldus de initiatiefnemers. (ANP)