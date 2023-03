Project om met zorgdata de zelfredzaamheid te vergroten gaat nieuwe fase in

Het project Data Driven Nursing – een samenwerking tussen Amsterdam UMC, Vilans, Hogeschool Utrecht en Stichting Omaha System Support – begint aan een nieuwe fase. Werkpakket 2 is van start gegaan. Dat is er voornamelijk op gericht om te leren van zorginhoudelijke data uit de zorgdossiers die betrekking hebben op de zelfredzaamheid van cliënten.

Data Driven Nursing loopt vier jaar en er zijn zes thuiszorgorganisaties bij betrokken. Gezamenlijk zijn ze goed voor zesduizend zorgprofessionals, ruim driehonderd wijkteams en vijftigduizend cliënten. De eerste fase bracht in kaart wat zelfredzaamheid van cliënten precies inhoudt. Het zogeheten werkpakket 2 is erop gericht zorginhoudelijke digitale data optimaal te benutten om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten.

Handreiking en dashboard

“In werkpakket 2 zullen we ons praktijkgerichte actieonderzoek samen met informatie-specialisten en professionals uit de wijk voortzetten”, licht Sigrid Huisman toe. Zij is wijkverpleegkundige en als PhD-kandidaat betrokken bij het project. “We gaan inventariseren hoe professionals zorginhoudelijke data zouden willen gebruiken om zelfredzaamheid in beeld te brengen, gaan een minimale dataset ontwikkelen voor zelfredzaamheid, en we gaan de data-export met de wijkteams evalueren.” De bevindingen moeten uiteindelijk leiden tot een handreiking voor wijkteams en een prototype van een dashboard voor zelfredzaamheid.