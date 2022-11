Project Utrecht gaat zorgpersoneel regionaal inzetten

De gemeente Utrecht en Utrechtzorg lanceren woensdag de ‘Zorgversterkers’. Dit is een initiatief dat medewerkers in de zorg en welzijn regionaal wil inzetten.

Alle betrokken werkgevers werken daarbij samen met diverse partners en beroepsopleiders aan een arbeidsmarkt waarbij het belang van de sector boven dat van de organisaties staat. Doel is om met een combinatie van oriëntatie, onderwijs en flexibel werkgeverschap te zorgen voor meer instroom en minder uitstroom.

Zorgversterkers is een initiatief van de gemeente Utrecht en Utrechtzorg in samenwerking met ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Hogeschool Utrecht, Utrecht Talent Alliantie, het UWV, het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht, Mobiliteit Utrecht en werkgevers in de zorg AxionContinu, Careyn, Santé Partners, Reinaerde, Altrecht, Amaris en het UMC Utrecht.

Met de aanpak gaan deelnemende organisaties samenwerken om beschikbaar potentieel te ‘delen’. Dat geeft medewerkers de kans om voor verschillende organisaties te werken, terwijl de regionale zorgsector verzekerd is van goed personeel.

Zorgversterkers maakt zij-instromers, herintreders en zorgmedewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging wegwijs binnen de zorg, zorgt voor een startplek en bijpassend onderwijs. Hierbij wordt er intersectoraal gekeken: werkgevers buiten de zorg krijgen bij een reorganisatie hulp van de Zorgversterkers om medewerkers naar de zorg toe te leiden.