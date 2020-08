Project voor betere digitale gegevensuitwisseling coronapatiënten van start

De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) zet in op landelijke uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg voor coronapatiënten. Registratie aan de bron en het landelijke programma Twiin slaan de handen ineen om te bewerkstelligen dat deze patiënt summary digitaal met de patiënt meereist naar een ander ziekenhuis.

Directe aanleiding voor het initiatief – waar de eerste ziekenhuizen inmiddels voor zijn benaderd – is de coronapiek van dit voorjaar. Verplaatsing van IC-patiënten tussen ziekenhuizen onderstreepte dat de overdracht van patiëntgegevens bepaald niet soepel verloopt. Om dit te verbeteren wil NFU dat gegevens rechtstreeks vanuit het elektronisch patiëntendossier (epd) gestandaardiseerd uitgewisseld worden. Dit moet in de informatiebehoefte van de specialisten voorzien zonder de registratielast te vergroten.

2-0 achterstand

“Snelle en veilige digitale overdracht betekent dat patiënten sneller de juiste zorg krijgen”, zegt Mark Kramer, lid raad van bestuur Amsterdam UMC en vanuit NFU verantwoordelijk voor dit project op de website van de NFU. “We hopen natuurlijk dat er geen grote nieuwe COVID-uitbraak komt, maar als dat toch gebeurt, willen we niet gelijk 2-0 achterstaan.”

Registratie aan de bron en Twiin

Registratie aan de bron en het landelijke programma Twiin werken samen om dit te realiseren. Twiin is een programma van VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) en RSO Nederland. Het doel daarvan is om tot landelijke afspraken te komen over digitale uitwisseling van patiëntgegevens. Zij maken hiervoor zo veel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuren en gemeenschappelijke voorzieningen voor bijvoorbeeld patiënttoestemming.

Generieke oplossing

Adriaan Blankenstein, voorzitter raad van bestuur van VZVZ: “Twiin biedt een generieke oplossing die oorspronkelijk bedoeld is om de dvd de zorg uit te krijgen. Door naast de beelden en verslagen nu ook het uitwisselen van een verwijsbrief en de patiëntsamenvatting, de BgZ, te ondersteunen, maken we die geschikt voor COVID-19-patiënten.”