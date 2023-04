Prostaatkanker operatie in de toekomst preciezer met chirurgische robot

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een subsidie van ruim 1,3 miljoen euro gekregen om een robot te ontwikkelen die tumorweefsel kan ‘voelen’. Het onderzoeksteam van Fijs van Leeuwen gaat robotinstrumenten ontwikkelen die de moleculaire samenstelling van prostaatkanker kan vinden. Operaties kunnen daarmee in de toekomst preciezer uitgevoerd worden.

Het onderzoeksteam ontving de subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Tumorweefsel onderscheiden

Robot-geassisteerde prostaatkankerchirurgie is een standaard vorm van urologische zorg. Tijdens deze operaties worden chirurgen vaak geconfronteerd met de uitdagende taak om het verschil tussen ziek en gezond weefstel te vinden. “Tijdens robotchirurgie is zicht nu het enige zintuig waar een chirurg op kan vertrouwen. Maar alleen grote en oppervlakkige tumoren zijn goed zichtbaar. We willen de robot en daarmee de chirurgen naast het zien daarom ook laten ‘voelen’”, legt Van Leeuwen uit. “Hierdoor zullen ook diepere liggende en kleinere tumoren herkenbaar worden voor de chirurg. Daarmee zal de kans op terugkeer van de ziekte (en bijwerkingen) na chirurgie afnemen.”

In eerder onderzoek worden robotische- en laparoscopische instrumenten die de uroloog gebruikt zo aangepast dat ze direct een specifiek alarm signaal geven wanneer ze tumorweefsel vastpakken. Dat levert voordelen op. Zo krijgt de uroloog tijdens de operatie een beter inzicht van de weefselsamenstelling.

Internationale samenwerking

Naast het LUMC werken ook het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Technische Universiteit Delft, Amsterdam UMC, Leidse Instrumentmakers School (LiS), Prostaatkankernetwerk Nederland, de Technische Universität München, European association of urology, Orsi Academy, DEAM, Demcon, SurgicEye Gmbh, Crystal Photonics, en Intuitive Inc. mee binnen het project.