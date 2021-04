Psychische problemen vaker behandeld door praktijkondersteuners

Mensen met psychische problemen krijgen steeds vaker hulp van een praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk. In 2019 hebben praktijkondersteuners ruim 600.000 mensen geholpen, meldt het platform ‘Zó werkt de zorg’. Dat is een toename van een derde ten opzichte van 2015, aldus het platform.

Praktijkondersteuners geven “relatief lichte en goedkope geestelijke gezondheidszorg”, beschrijft het platform in een nieuwe publicatie. Mensen met ernstiger problemen worden doorverwezen naar een psycholoog of psychiater. Bij het opstellen van het overzicht waren zeventien partijen uit de zorg betrokken, waaronder brancheorganisaties als De Nederlandse ggz en de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, het ministerie van Volksgezondheid en Zorgverzekeraars Nederland.

1,4 miljoen Nederlanders

Van de 7,1 miljard euro die in het onderzochte jaar naar geestelijke gezondheidszorg ging, werd 186 miljoen euro aan het werk van praktijkondersteuners uitgegeven. In totaal werden in 2019 1,4 miljoen Nederlanders kort of langdurig behandeld voor psychische aandoeningen.

Minder zicht hebben de onderzoekers op geestelijke gezondheidszorg die door gemeenten wordt vergoed. “Hoeveel mensen en uitgaven hiermee zijn gemoeid, wordt nergens bijgehouden”, stellen ze vast.

Complexe psychische problemen

Veruit het grootste deel van de uitgaven, circa 80 procent, gaat naar de specialistische ggz. Dat is de zorg voor ruim een half miljoen mensen met complexe psychische problemen. Van hen verbleven zo’n 45.000 mensen in een ggz-instelling. Jaarlijks wordt aan de zorg voor hen bijna een half miljard euro uitgegeven.

In de ggz-sector werkten volgens het overzicht 104.000 mensen. Dat zijn er 9 procent meer dan in 2015.