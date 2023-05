Psycholoog krijgt beroepsverbod om zijn ‘aanraakbehandelingen’

Volgens het tuchtcollege voor gezondheidszorg in Den Bosch heeft de man, met een praktijk in Woudenberg, in zijn therapie in elk geval vier patiëntes aangeraakt. Hij kon hier jarenlang mee doorgaan.

Psychologie

De psycholoog zegt dat hij deze behandelmethode toepaste om de patiëntes te helpen. Hij stelt dat zij daarmee hadden ingestemd. Het tuchtcollege oordeelde echter dat de aanrakingen in deze behandelmethode alleen toegestaan zijn als ze kort duren en in groepstherapie plaatsvinden. Dit was niet het geval. Bij een andere behandelmethode hadden de aanrakingen alleen denkbeeldig plaats mogen vinden.

Patiëntendossier

Ook ontbreekt volgens het tuchtcollege informatie in het dossier over wat de psycholoog met de patiëntes had besproken om toestemming te krijgen voor de aanrakingen. Daarnaast mist er andere informatie, waardoor de dossiers geen volledig beeld geven van de behandeling. Bovendien had de man zijn behandelmethode moeten bespreken met collega’s. Doordat hij dit niet heeft gedaan, kon hij jarenlang zijn gang gaan.

IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd had de psycholoog in september al gedwongen zijn werk per direct neer te leggen. Het was de eerste keer dat de inspectie die maatregel oplegde. De toezichthouder stelde dat de man niet voldeed aan “de voorwaarden om goede en veilige zorg te verlenen”. De inspectie zei dat “enkele gedragingen van de zorgverlener al hebben geleid tot ernstige benadeling van de gezondheid van personen”.

Het tuchtcollege oordeelt ook dat de behandelmethode van de psycholoog mogelijk een averechts effect had op de patiëntes. “Bij ten minste één patiënte lijkt dit ook het geval te zijn geweest.” Twee patiëntes hebben wel als getuige verklaard baat te hebben gehad bij de behandeling.

Praktijk

De praktijk van de man laat weten dat de psycholoog nu is teruggetreden. Zijn zoon heeft de leiding van de praktijk overgenomen. Hij benadrukt afstand te nemen van het gedrag van zijn vader. (anp)