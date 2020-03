Raad van bestuur HWW zorg treedt terug

Bert Deitmers en Desiree Sollewijn Gelpke hebben hun functie als respectievelijk voorzitter en lid van de raad van bestuur van HWW zorg in Den Haag neergelegd. De reden is een verschil van inzicht met de raad van toezicht.

HWW zorg geeft weinig duidelijkheid over het verschil van inzicht anders dan dat “gezamenlijk is besloten, ruimte te bieden aan een nieuw bestuur in het belang van HWW zorg, haar medewerkers en cliënten”.

De raad van toezicht van HWW zorg in Den Haag heeft Jack Thiadens per 1 maart 2020 benoemd tot interim bestuurder. Thiadens werkte tot voor kort in eenzelfde functie bij Amaliazorg. Volgens HWW zorg blijft de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en diensten die HWW zorg aan haar cliënten verleent “uiteraard gewaarborgd”. Het komende jaar buigt de raad van toezicht zich over de structurele invulling van raad van bestuur.