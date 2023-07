Raad van toezicht IVM met twee nieuwe leden versterkt

Het IVM laat weten blij te zijn met de komst van de nieuwe leden.

Ervaring

Heerdink is sinds 2017 lector innovatie van zorgprocessen in de farmacie aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij universitair hoofddocent Klinische Farmaco-epidemiologie bij de disciplinegroep farmaco-epidemiologie en klinische farmacologie aan de Universiteit Utrecht.

Van Raaij is directeur Europees, internationaal en agro-economisch beleid (EIA) bij het ministerie van LNV, en was voorheen onder meer programmadirecteur COVID-19 vaccinatieprogramma bij het RIVM en directeur geneesmiddelen en medische technologie bij het ministerie van VWS.

De voorzitter van de raad van toezicht Lode Wigersma, zegt: “De wereld van geneesmiddelen is sterk in beweging en vraagt een grote flexibiliteit in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken die op ons afkomen. Met de komst van deze inhoudelijk sterke nieuwe leden kunnen we bestuur en organisatie optimaal als toezichthouder, klankbord en adviseur van dienst zijn.”