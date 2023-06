Raad van toezicht WZU Veluwe weg na wanbeleid en grensoverschrijdend gedrag

Bestuurder José Geertsema, die in september 2022 werd aangesteld, raakte meteen op de hoogte van het grensoverschrijdende gedrag. Ook zag ze dat de vorige bestuurder en het management niet met elkaar communiceerden. “Zorgprofessionals konden nergens heen met hun klachten over het ervaren grensoverschrijdend gedrag”, aldus Geertsema.

Geertsema zegt dat haar niet bekend is dat er sprake was van fysiek seksueel geweld. Wel dat het gaat om “zeer onwenselijke situaties op de werkvloer die ernstige vormen hebben aangenomen”. Mede hierdoor vertrokken vorig jaar ongeveer 200 medewerkers: de organisatie kende een uitstroom van 18 procent. Vele medewerkers hebben aan de situatie “ernstige psychologische gevolgen” overgehouden, aldus Geertsema.

Ernstig rode cijfers

De bestuurder trof bij haar aantreden financieel wanbeheer aan. Door grensoverschrijdend gedrag, hoog ziekteverzuim, forse uitstroom van personeel en omdat de top niet met elkaar sprak, moesten vele zzp’ers worden ingeschakeld. Dat kostte vele tonnen. Daardoor kwam WZU Veluwe vorig jaar “ernstig” in de rode cijfers, aldus een intern document dat is verspreid onder het personeel. Inmiddels is de financiële situatie ten goede gekeerd, zegt Geertsema.

In dit document ‘Op weg naar een vernieuwd WZU Veluwe: fase 1 en 2’ heeft Geertsema het over “forse conflicten tussen bestuur, managementteam en (zorg)management”. In fase 1 wil ze een klein en “daadkrachtig” directieteam, zonder “ellenlange vergadertafels”, dat uiterlijk 1 september aan het werk gaat. Fase 2 is voor vereenvoudiging van de organisatie om de kwaliteit en het werkklimaat te verbeteren. Er vallen geen ontslagen.

Oog en hart voor wie beschadigd is

Geertsema heeft volgens het document in personeelsbijeenkomsten gezegd “oog en hart te hebben voor wie beschadigd is, maar ook voor hen die wel gezien en gehoord hebben maar zich machteloos voelden. Hoe we daaraan gaan werken, daarover volgt later meer. Maar het lukt alleen door elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen. Door elkaars onzekerheid te omarmen en voor elkaar te zorgen.”

Raad zet stap opzij

De raad van toezicht zegt in een verklaring “tot de conclusie te zijn gekomen dat we de verdere ontwikkeling van WZU Veluwe in de weg staan. Dus doen we een stap opzij om ruimte te maken voor een nieuwe toekomst. We hopen en bidden dat wij door ruimte te maken recht doen aan de directie en de bestuurder op de weg naar een nieuwe toekomst voor WZU Veluwe.”

WZU Veluwe stelt op korte termijn een interim-toezichthouder aan die binnen enkele maanden een nieuwe raad van toezicht gaat samenstellen. Geertsema heeft nadat ze op de hoogte kwam van de ‘ervaringen van grensoverschrijdend gedrag’ direct een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen.