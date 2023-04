Rabobank draagt 75 miljoen bij aan herontwikkeling Slotervaart

Rabobank en vastgoedonderneming Zadelhoff hebben een overeenkomst getekend voor een financiering van 75 miljoen euro voor de transformatie van het Slotervaart Centrum voor Zorg in Amsterdam.



Het voormalige Slotervaartziekenhuis en omliggende terrein worden de komende jaren flink verbouwd. Het in 1976 geopende kruisvormige gebouw van elf lagen gaat na renovatie ruimte bieden aan maatschappelijke functies op het gebied van eerstelijnszorg, klinieken, buurtfuncties, zorgwonen en zorgonderwijs. Boven op het gebouw komt een tweelaagse dakopbouw.

Stadswijk

In totaal beslaat de ontwikkeling 50.000 m2 aan maatschappelijke zorggerelateerde functies. Daaromheen worden in de volgende fases achthonderd woningen gebouwd. De omringende instellingen, het Antoni van Leeuwenhoek, Sanquin en Cordaan gaan samen met Zadelhoff een stadswijk maken van in totaal achttien hectare. Dat gaat De Plantijn heten.

Voorbeeld voor de zorgsector

Directeur gezondheidszorg Rabobank, Michel van Schaik: “De herontwikkeling van Slotervaart is een toonbeeld van zorgtransformatie die uitstekend aansluit op de veranderende behoeftes van de inwoners van Amsterdam. De ontwikkeling voorziet in hoogwaardig hergebruik van het Kruisgebouw wat bij uitstek een duurzame invulling aan de omgeving levert. Dit project, dat de gezondheid en vitaliteit zal verbeteren, is een voorbeeld voor de zorgsector waar wij als Rabobank graag aan bijdragen.”