Radar: een op acht weet niet of zorg vergoed wordt door trage zorgcontractering

Door de trage contracteringsgesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is het voor een op de acht verzekerden van de 18.000 leden van het Radar-testpanel onduidelijk of de zorg vergoed wordt, meldt het consumentenprogramma. Het overgrote deel van de ondervraagden, 92 procent, verwachtte zorg af te nemen komend jaar. Ruim driekwart van de ondervraagden is ongerust over de onduidelijkheid