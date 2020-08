Radboudumc voegt arbeidsgeneeskundige toe aan MDL-afdeling

Op 1 september wordt aan het behandelteam voor IBD-patiënten in het Radboudumc een arbeidsgeneeskundige toegevoegd. Die moet patiënten gaan helpen met problemen op het gebied van werk en inkomen waar ze door hun ziekte tegenaan lopen.

Ongeveer een kwart van alle patiënten met Crohn belandt uiteindelijk in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, arbeidsongeschiktheidsuitkering).

Duurzaam participeren

MDL-arts Frank Hoentjen op Qruxx.nl: “Vaak worden diagnoses gesteld als patiënten tussen de twintig of dertig jaar oud zijn. Dan heb je dus nog een heel werkend leven voor je. Los van het persoonlijke leed is dit ook kostbaar voor de maatschappij. Wij willen ze het liefst uit die arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krijgen en zorgen dat patiënten weer duurzaam kunnen participeren en daarmee ook op maatschappelijk niveau een flinke impact hebben.”

Enige ziekenhuis

Op dit moment is het Radboudumc nog het enige ziekenhuis in ons land dat arbeidsgeneeskundigen in dienst heeft. Dat zijn er nu nog drie, die werken met oncologische patiënten, patiënten met Parkinson en jonge stroke-patiënten.

