Randstad: regie bij hervorming arbeidsmarkt is zoek

“Ik vind dat het geheel beter georganiseerd of gereguleerd moet worden. Anders krijg je een disbalans. Terwijl je wil voorkomen dat er een schijnconstructie ontstaat waarbij een werkende kiest voor een hoger uurtarief op korte termijn”, zegt Tiel in een webinar over de Nederlandse arbeidsmarkt.

Zorgmedewerkers uit dienst

Een nadeel is dat zzp’ers minder sociale premies afdragen die voor een vangnet moeten zorgen bij het verlies van werk, iets wat ook opdrachtgevers geld kan schelen. Daarnaast speelt in bijvoorbeeld de zorg het probleem dat medewerkers die uit dienst treden zich later als zelfstandige laten inhuren, maar daar meer flexibiliteit kunnen eisen. De minder populaire werktijden in de nacht of het weekend komen zo bij de resterende medewerkers terecht. “En neem nou de groep jongeren die als zzp’er aan de slag gaat. Je kunt je afvragen of dit beter geregeld moet worden”, zegt Tiel. “Als ik mijn zoon van 17 zie swipen op zijn telefoon en hij ziet een hoger uurtarief als zelfstandige, dan leg ik hem wel meteen uit wat de gevolgen daarvan zijn als hij bijvoorbeeld een ongeluk krijgt.”

Advies SER

Het kabinet werkt al enige jaren aan de uitwerking van adviezen van de Sociaal Economische Raad en de commissie-Borstlap over de arbeidsmarkt. Zo zou de groei van flexwerk moeten worden ingetoomd. Maar volgens de Randstad-baas worden uitzendbureaus nu wel meer gereguleerd en het zzp-schap nog niet. Tiel denkt bijvoorbeeld aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, pensioenopbouw of zelfs een minimaal uurtarief dat opdrachtgevers moeten aanhouden. Tegelijkertijd zegt hij dat er ook voorbeelden zijn waar de inhuur van zelfstandige professionals wel goed geregeld is, en dat dit ook mogelijk moet blijven.

Meer vacatures dan werkzoekenden

Randstad had verder slecht nieuws voor werkgevers die met moeite geschikt personeel kunnen vinden. De komende jaren zal de arbeidsmarkt nog krap blijven, met veel meer vacatures dan werkzoekenden. Daarbij kijken werknemers ook steeds nadrukkelijker naar een nieuwe baan, doordat ze om zich heen zien welke mogelijkheden er zijn. Met name de mensen die last hebben van een hoge werkdruk zijn geneigd naar een andere werknemer over te stappen, meldde het bedrijf na onderzoek bij 2500 mensen. (ANP)