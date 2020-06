Annemarie Zuidweg is per 1 juni aangesteld als lid van de raad van bestuur van de Raphaëlstichting. Ze vormt samen met voorzitter Remco Bakker de raad van bestuur van de antroposofische zorgaanbieder.

Zuidweg (50) heeft veel ervaring in de gezondheidszorg. Zo was ze de afgelopen jaren regiomanager bij Ons Tweede Thuis, in welke rol ze sinds 2015 verantwoordelijk was voor de zorg, kwaliteit, HR en financiën van ruim 40 locaties voor mensen met een verstandelijke beperking, ASS en NAH.

Eerder werkte ze als projectleider Transities bij Stichting Amstelring. De raad van toezicht is onder de indruk van haar “enthousiasme en haar vermogen om mensen te verbinden”.