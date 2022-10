Rapport: meer onderzoek naar grote verspilling in de zorg nodig

De zorg is een pak geld kwijt aan administratieve rompslomp, slechte behandelingen waardoor mensen langer kwakkelen, falende coördinatie die onder meer kan leiden tot overbehandeling, fraude en markten die de prijzen opdrijven, kortom aan allemaal dingen waar de patiënt in ieder geval niks aan heeft. En die dingen hebben ook nog eens met elkaar te maken, dus moeten ze volgens de onderzoekers ook samen worden aangepakt. Dat constateert onderzoekscentrum IQ Healthcare van Radboudumc in Nijmegen.

De onderzoekers hebben voor hun rapport gekeken naar de Verenigde Staten, waar de verspilling zo’n kwart van alle zorgkosten zou bedragen. In Nederland zou het op hetzelfde neerkomen. Het verspilde bedrag zou in Nederland, zij het met een slag om de arm, dus wel 23 miljard kunnen zijn. Het gaat hier echter wel om een kwart van de kosten die zouden worden gemaakt als alles perfect ging, iets wat onhaalbaar is, aldus hoogleraar betaalbare zorg Patrick Jeurissen. Met een zekere mate van verspilling moet je altijd rekening houden.

Aanpak moet integraal

Hij pleit voor meer onderzoek naar wat er misgaat en wat eraan kan worden gedaan. Want ook als is een perfecte situatie onhaalbaar, bij genoemde bedragen levert een verbetering al gauw serieus geld op. De aanpak moet integraal, aldus Jeurissen. Gebeurt het per terrein, dan levert dat te weinig op.

Systeem, organisatie, netwerk en individuele zorgverlener vergroten namelijk allemaal op eigen wijze de verspilde bedragen. Onnodige administratieve lasten bijvoorbeeld dragen bij aan slechte coördinatie en daarmee, via een omweg, aan onnodige zorg en overbehandeling, constateerden de onderzoekers. Die zagen ook dat de zogenoemde ‘faalkosten’ op alle niveaus voorkomen.

Integraal Zorgakkoord

Jeurissen noemt het Integraal Zorgakkoord, dat door besparingen en samenwerking de zorg zo toegankelijk mogelijk moet houden, wel een stapje in de goede richting. Maar voor nieuwe problemen moet worden gewaakt: “Als we besluiten om alleen te kiezen voor gepaste zorg, krijg je dan niet weer meer kwaliteitsregistraties en hogere administratieve lasten?”

IQ Healthcare deed onderzoek in opdracht van de Spring Foundation, die zich inspant om de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidszorg verbeteren. (ANP)