Rechercheurs doen inval bij Zorgbrigades Zundert wegens oplichting

Dat meldt de Inspectie SZW op 5 augustus. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het OM. Zorgbrigades Zundert en hun eigenaren worden verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting door het valselijk opmaken en het gebruiken van de vervalste indicaties. Bij de doorzoeking in de woning in Zundert zijn computers, administratie en geld in beslag genomen.

Indicatiestellers

Het onderzoek is gestart na aangifte van Zorgverzekeraar CZ bij de Inspectie SZW. CZ deed al maanden onderzoek naar Zorgbrigades Zundert, schrijft Omroep Brabant. Het zou gaan om zeven valse indicaties. Volgens de verzekeraar had de thuiszorgorganisatie gemeld dat de indicaties waren gesteld door objectieve indicatiestellers. De thuiszorgorganisatie heeft daarvoor namen en gegevens gebruikt van bevoegde verpleegkundigen, echter zonder hun medeweten of goedkeuring. CZ kwam daarachter toen ze vorig jaar contact opnamen de verpleegkundigen.

Risico verzekerde

Het is bij de inspectie nog onbekend of de nodige zorg juist geïndiceerd is, en of de juiste zorg vervolgens is verleend. Hierdoor komt het welzijn van zorgbehoevenden in gevaar. Fraude in de zorg is dus niet alleen gekoppeld aan onterechte betalingen, aldus de Inspectie SZW. Er is ook een risico voor de verzekerde die de zorg ontvangt. Volgens CZ is dat nieuw aan deze vorm van fraude.

De website van Zorgbrigades Zundert is sinds 5 augustus onbereikbaar. De organisatie reageert ook niet op telefonische oproepen.