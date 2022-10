Rechtbank: Aanbesteding voor ambulante jeugdhulp Zuid-Limburg in strijd met Jeugdwet

De aanbesteding voor ambulante jeugdhulp in de regio Zuid-Limburg moet worden ingetrokken, oordeelt de rechtbank van Maastricht. De aanbesteding is in strijd met de Jeugdwet. De gemeente Maastricht, die de aanbesteding uitvoert voor de regio, moet opnieuw de aanbesteding uitzetten als de gemeente dat wil.

De gemeente had de aanbesteding niet gegund op basis van het emvi-criterium (economisch meest voordelige inschrijving). In de Jeugdwet staat dat dit tot 1 juli 2022 wel moest. Volgens de gemeente maakt dit niet uit, omdat het vanwege een wetswijziging sinds 1 juli 2022 niet meer verplicht is om gunningscriteria te hanteren. De rechter oordeelt anders.

Verpleegzorgbedden

Het kort geding werd aangespannen door jeugdzorgaanbieder Gezin in Beweging (GiB) uit Cadier en Keer. Bij een kort geding over de aanbesteding voor Jeugd Wonen kreeg de gemeente wel gelijk. De kern van de zaak ging om de vraag of de gemeente van inschrijvers mag vragen dat zij naast de drie andere woonvormen minimaal vijftig pleegzorgbedden aanbieden. De rechter oordeelt dat dit mag.