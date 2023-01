Rechtbank: Specialisten Isala moeten in één vakgroep samenwerken

Radiologen en nucleair geneeskundigen moeten in één vakgroep samenwerken en dat mag het medisch specialistisch bedrijf ook van ze vragen, oordeelt de rechtbank van Overijssel.

De zaak was aangespannen door de nucleair geneeskundigen van Isala. Zij wilden binnen het medisch specialistisch bedrijf van Isala (MSD-I) niet samen met de radiologen in de vakgroep Medische Beeldvorming samenwerken en opperden een splisten in een vakgroep Nucleaire Geneeskunde en vakgroep Radiologie.

Meerdere mediators

De zaak speelt al sinds de oprichting van MSD-I in 2015 en sindsdien zijn meerdere mediators ingezet om het geschil te beslechten. Het bestuur van MSD-I wilde niet dat er twee vakgroepen ontstonden doordat het gevaar zou ontstaan op interne concurrentie en op inefficiënte inzet van personeel en middelen.

Knopen doorhakken

De rechtbank gaat hierin in mee. “De rechtbank is van oordeel dat MSB-I na jarenlange, vruchteloze onderhandelingen tussen de nucleair geneeskundigen en de radiologen over de uitgangspunten van hun onderlinge samenwerking terecht haar bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen en knopen heeft doorgehakt “, aldus de rechtbank.