Rechter doet geen uitspraak over rookverbod GgzE

De kantonrechter in Eindhoven heeft besloten geen uitspraak te doen over het rookverbod dat GgzE heeft ingevoerd, meldt het Eindhovens Dagblad . Vier cliënten van de ggz-aanbieder deden een beroep op de kantonrechter om het antirookbeleid terug te draaien.

Sinds 1 juli 2022 mogen cliënten niet meer roken op het terrein en in de gebouwen van de zorginstelling. Maar dit was nog niet verwerkt in de huisregels van de gesloten kliniek De Woenselse Poort. Van de vier cliënten werden drie met zorgmachtiging geplaatst in de instelling en de vierde kreeg tbs met maatregelen opgelegd van de rechter.

Superzwaar

Voor de cliënten zou het rookverbod een ware beproeving zijn omdat ze doordeweeks bijvoorbeeld niet naar buiten kunnen. “Wij hebben het superzwaar”, verklaarden de cliënten bij de rechter, aldus de regiokrant.

De directeur van De Woenselse Poort benadrukt dat ze geloven in het tot stand brengen van een rookvrije generatie en dat stoppen beter is voor de gezondheid van cliënten. “Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om medewerkers een rookvrije werkplek te bieden.”