Rechter geeft FVD’er voorwaardelijke boete om nazivlag-tweet

FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen heeft een voorwaardelijke boete van 450 euro gekregen van de rechtbank Den Haag voor het plaatsen van een tweet in 2022 over toenmalig ministers Ernst Kuipers en Karien van Gennip.

Op de vlag was een bewerkte foto te zien met de bewindspersonen en een nazivlag. Het boetebedrag is in lijn met de eis van het Openbaar Ministerie, maar is wel voorwaardelijk gemaakt. Dat betekent dat het Kamerlid de boete alleen hoeft te betalen als hij binnen een jaar in herhaling valt.

De meervoudige kamer gaat mee in het standpunt van het OM dat de tweet ‘onnodig grievend’ was. De rechter koos toch voor een voorwaardelijke straf omdat het Kamerlid later heeft verduidelijkt dat het niet zijn bedoeling was om te beledigen. Bovendien verwijderde hij het bericht een dag na plaatsing, haalde de rechter aan. De politicus verving zijn tweet daarop overigens met een bewerking van dezelfde foto, maar dan met een communistenvlag.

Debat aangaan

In zijn verdediging zei Van Houwelingen eerder dat hij met zijn bericht het debat aan wilde gaan over de Sustainable Development Goals (SDG’s). De vlag op de oorspronkelijke foto verwees namelijk naar deze zeventien doelen die de lidstaten van de Verenigde Naties proberen te behalen, zoals het uitbannen van armoede. De FVD’er vindt deze ’totalitair’ en ‘utopisch’. De rechter is het eens met het verweer dat Van Houwelingen met zijn bericht een bijdrage leverde aan het publieke debat, maar vindt dat hij dat op voldoende andere, minder beledigende manieren had kunnen doen.

Kwaad daglicht

De bewerkte foto roept volgens de rechter een ‘duidelijke verbinding’ op tussen de voormalige ministers en het ‘naziregime van de Tweede Wereldoorlog’, dat onder andere verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen Joden. Zo heeft Van Houwelingen de bewindspersonen naar zijn oordeel in ‘een kwaad daglicht gesteld’. De rechter gaat niet mee in de verdediging van Van Houwelingen dat de nazivlag hier slechts diende als een symbool van het kwaad, en niet letterlijk opgevat moest worden. De meervoudige kamer weegt ook mee dat de tweet leidde tot beledigende reacties aan het adres van de ministers.

Van Houwelingen spreekt van een “verontrustende uitspraak”. Hierdoor gaat “de rechtbank bepalen welke kritiek je wel en niet kunt leveren, dat is natuurlijk een onhoudbare situatie”, aldus Van Houwelingen. “Dit is overduidelijk een gerichte uitspraak om de oppositie de mond te snoeren.” Hij liet weten in beroep te gaan. (ANP)