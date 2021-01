Rechter legt bijl aan publieke schandpaal artsen

Het is de Stichting Iatrogene Schade Nederland (SIN-NL) op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag verboden om voortaan nog publiekelijk artsen aan de digitale schandpaal te nagelen. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de stichting Stop Online Shaming (SOS). Bij voortzetting van de gewraakte activiteiten zal de rechter een gevangenisstraf opleggen.

“De uitspraak is een enorme opluchting voor vele honderden artsen”, reageert bestuurslid Willem van Lynden van Stichting SOS. Op de inmiddels verboden ‘zwarte lijst’ staan bijna duizend artsen en zorgverleners vermeld, veelal met foto. Die worden door SIN aangemerkt als ‘falende zorgverleners’ die ‘medische misdrijven’ hebben gepleegd. “Deze falende zorgverleners weigeren aan slachtoffers van medische fouten correcte informatie, diagnostiek en herstelbehandeling”, aldus Stichting SIN.

Zorgplicht

Ook andere personen en organisaties uit de gezondheidszorg, “die hun wettelijke en professionele zorgplicht schenden”, werden door SIN regelmatig op de korrel genomen. Zo hebben ook FMS-voorzitter Marcel Daniëls, oud-inspecteur voor de gezondheidszorg Wim Schellekens, zorginnovator Luciën Engelen en RIVM-topman Jaap van Dissel een vermelding gekregen. Deze laatste omdat hij in het verleden als lid van een medisch tuchtcollege tegen een arts onvoldoende hard zou hebben opgetreden.

Zoekresultaat

Alleen al het gebruik van de naam en URL ‘zwartelijstartsen.nl’ geeft volgens de Stichting SOS al aan dat er sprake is van een digitale schandpaal die de eer en goede naam van zorgverleners nodeloos schaadt en daarmee veel zakelijk en persoonlijk leed veroorzaakt. “Doordat Google de site hoog in de zoekresultaten zet, worden artsen op de lijst er vrijwel wekelijks mee geconfronteerd”, zegt Van Lynden. “Zelfs kinderen moeten op school horen dat hun ouders slechte dokters zijn.”

Vrijheid van meningsuiting

Stichting SIN beroept zich op “het algemeen belang, de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid” en zegt zich –met een verwijzing naar uitspraken van de medische tuchtcollege’s en het BIG-register- volledig te baseren op feiten en documenten. “SIN-NL houdt zich verre van lichtvaardige en ongefundeerde beschuldigingen.”

Geen feitelijke basis

In het vonnis laat de rechter zich weinig aan deze uitleg gelegen liggen. Hoewel de rechter erkent dat er een fundamenteel recht als vrijheid van meningsuiting in het geding is, constateert hij ook dat de beschuldigingen ‘zeer ernstig’ en ‘zeer kwetsend’ zijn, terwijl ze ‘(veelal) een feitelijke basis ontberen’.

De rechter vindt bovendien dat het publiek de term ‘zwarte lijst’ met het niet meer mogen uitvoeren van werkzaamheden associeert, terwijl daar in veruit de meeste gevallen geen sprake van is. “Dat maakt dat de term ‘zwarte lijst’ op zichzelf al een zware beschuldiging inhoudt en waarvoor een feitelijke basis ontbreekt”, aldus de rechter. “De meeste artsen en zorgverleners mogen hun werk namelijk gewoon uitoefenen. Op de website worden daarnaast kwalificaties als ‘medische misdrijven’ en ‘falende artsen’ gebruikt. […] De website neemt daarmee alle nuance weg, waardoor elke arts op de lijst het stempel ‘zwarte lijst’ krijgt. […] Bovendien is verwijdering van de zwarte lijst vrijwel onmogelijk gemaakt vanwege de daaraan door SIN NL gestelde voorwaarden.”

Uit de lucht

Om deze redenen moet SIN NL de gewraakte website van de rechter uit de lucht halen. Ook is het SIN NL verboden om zich in de toekomst ‘smadelijk, lasterlijk of beledigend’ over zorgverleners uit te laten. Met name aanduidingen als ‘zwarte lijst’ en ‘falende verzorgverleners’ in combinatie met persoonsgegevens en foto’s zijn uit den boze. SIN NL mag alleen van een ‘medisch misdrijf’ spreken wanneer een rechter een dergelijke veroordeling heeft uitgesproken.

Lijfsdwang

Ondanks een dwangsom van 10.000 euro per dag tot een maximum van anderhalve ton houdt de rechter er, gelet op de voorgeschiedenis, ‘ernstig rekening mee’ dat SIN NL het vonnis niet zal nakomen. In dat geval zal de rechter ‘lijfsdwang’ opleggen. Blijkens een rondgang op internet lijkt SIN NL zich vooralsnog gedeeltelijk naar het vonnis te schikken.

De website zwartelijstartsen.nl is niet meer online. Dat geldt niet voor de SIN NL-site medischemissers.com. Hoewel geen inzet van het kort geding verdient ook de website www.zwartelijstrechters.org een korte vermelding. “Dit is een noodzakelijk onderdeel en aanvulling op de website www.zwartelijstartsen.nl”, aldus SIN. “Het blijkt dat rechters veelal falende artsen steunen en onrechtmatige vonnissen produceren, ten koste van slachtoffers en nabestaanden.”

Dubbele pet

Eén van deze rechters is wat SIN NL betreft Eduard Messer. Hij deed uitspraak in de zaak van Stichting SOS tegen SIN NL. “Oproepen van objectieve schijn van partijdigheid door nevenfuncties, belangenverstrengeling, ondertekenen frauduleus proces-verbaal, plegen van ambtsmisdrijf in procedure over vrijheid van meningsuiting over falende artsen”, luidt nu de SIN-kwalificatie. “Een man met een dubbele pet.”