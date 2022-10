Rechter: personeel abortuskliniek moet ook coronabonus krijgen

De bestuursrechter bij de rechtbank Noord-Nederland heeft bepaald dat het zorgpersoneel van een abortuskliniek ook recht heeft op gelden uit de ‘Subsidieregeling bonus zorgprofessionals covid19’. Een eerder besluit van VWS om die niet toe te kennen is onterecht, zo oordeelt de rechter.

De eerder verleende zorgbonus van duizend euro werd voor het personeel van een abortuskliniek weer ingetrokken, omdat die volgens VWS niet voldoet aan de definitie ‘zorgaanbieder’. Abortuszorg valt volgens VWS buiten de Zvw als die – vanwege anonimiteit – niet in een ziekenhuis maar in een kliniek wordt gegeven. Deze wordt vergoed vanuit overheidssubsidies, maar de behandeling is hetzelfde.

De rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het ook bij het toekennen van de coronabonus om de soort zorg gaat en niet om de bekostiging van zorg, zo schrijft website Recht in de zorg op 20 oktober. De beslissing van de rechtbank is nog niet onherroepelijk. VWS kan nog in hoger beroep gaan.