Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

Gisteren werden op nationaal niveau nog ‘slechts’ 426 nieuwe coronagevallen gemeld. Daarmee is het aantal besmettingen in de afgelopen zeven dagen opgelopen tot meer dan 3000.

Record Amsterdam

Nu was het aantal meldingen uit Amsterdam groot. De gemeente vestigde een nieuw record: tussen gisterochtend en vanochtend kwamen daar 160 nieuwe besmettingen aan het licht.

De regio Rotterdam-Rijnmond, een andere grote brandhaard, registreerde in dezelfde periode 119 nieuwe gevallen. In Den Haag en omstreken werden 81 mensen positief getest, in de provincie Utrecht 51 mensen en in de regio Midden- en West-Brabant 42. (ANP)