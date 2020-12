Eerste Kamerlid voor de PvdA Jeroen Recourt wordt per 1 februari coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s). Recourt (50) volgt Jacob Kohnstamm op, van wie de benoemingstermijn voor vier jaar dan afloopt.

De benoeming botst niet met zijn werk in de Eerste Kamer. Daar houdt Recourt zich niet bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de RTE’s. Eerder was hij onder meer rechter en lid van de Tweede Kamer.

Nederland telt vijf Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Die beoordelen of een arts euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft verleend volgens de zorgvuldigheidseisen in de euthanasiewet. (ANP)