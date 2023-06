Regeling levensbeëindiging doodzieke kinderen gaat begin 2024 in

Naar verwachting gaat op 1 januari een nieuwe regeling in van zorgminister Ernst Kuipers. De Tweede Kamer kan zich vinden in het voorstel, bleek tijdens een debat over medisch-ethische kwesties.

Liever een wet

Een deel van de Kamer plaatste alleen nog vraagtekens bij de keuze voor een regeling, en had liever een wet gezien. Maar Kuipers heeft voor een regeling gekozen vanwege de complexiteit en gevoeligheid van het thema. Onder meer D66, GroenLinks, PVV, SP en SGP zien dat juist als reden voor het belang van wetgeving.

Kuipers wees op het ontbreken van voorbeelden om tot een norm te komen voor wetgeving. Het komt namelijk zeer zelden voor dat jonge kinderen zo ziek zijn dat ouders en artsen de dood als enige optie zien. Dit soort voorbeelden acht hij noodzakelijk voor wetgeving. Kuipers gaf aan bij de totstandkoming van een norm ook te kijken naar situaties waarbij niet is gekozen voor levensbeëindiging, waar dit wel mogelijk zou zijn geweest. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet had daar op aangedrongen.

VVD-Kamerlid Harry Bevers is los van de discussie over regel- of wetgeving ‘blij’ dat ernstig zieke kinderen tussen de 1 en 12 jaar vanaf begin 2024 ‘menswaardig kunnen sterven’. Hij hoopt dat de regeling een einde maakt aan het ‘dilemma voor artsen’ om mee te werken aan levensbeëindiging bij zulke jonge kinderen die wilsonbekwaam zijn.

Late abortus

Ellemeet van GroenLinks maakte tijdens het debat ook het punt dat artsen huiverig zijn over het uitvoeren van een late abortus, als er sprake is van een ernstige afwijking, omdat ze bang zijn voor vervolging. Volgens haar wijken vrouwen daardoor uit naar België, waar artsen het wel aandurven vanwege een toetsing vooraf. In Nederland vindt de beoordeling achteraf plaats. GroenLinks pleit voor een toets vooraf, de VVD sluit zich hierbij aan. De bewindsman heeft toegezegd te kijken naar hoe het in België georganiseerd is.

Verder wil Fleur Agema (PVV) opheldering van de minister over de ethische kant van kunstmatige intelligentie in de zorg. “Wat is in het kader van menselijk contact acceptabel, en wat niet?”, vroeg zij aan Kuipers. Voor het eind van het jaar stuurt hij een brief hierover aan de Tweede Kamer. (ANP)