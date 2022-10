Regionale samenwerking Zuid-Limburg rond gegevensuitwisseling

Op 7 oktober is de Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) Zuid-Limburg van start gegaan, om de zorg van meerdere partijen beter op elkaar af te stemmen. De organisatie wil vooral een verbeterslag op het gebied van gegevensuitwisseling maken.

Dat meldt ziekenhuis Zuyderland op 7 oktober. RSO Zuid-Limburg is een samenwerking tussen Zuyderland, Maastro, MeanderGroep, Mondriaan, HOZL, Meditta en LEVANTOgroep-NOVIzorg. Wat de zorgorganisaties bindt is dat zij over hun eigen grenzen kunnen samenwerken met zorgdata, stelt RSO Zuid-Limburg.

Digitaal landschap

De nieuwe coalitie gaat de komende jaren bouwen aan een digitaal landschap waarin zorgverleners, patiënten en cliënten van diverse organisaties veilig en op een privacy-vriendelijke manier kunnen samenwerken met en aan zorgdata. Daarbij sluiten zij als twaalfde RSO in Nederland aan bij de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van regionale samenwerkingsverbanden en nationale voorzieningen.