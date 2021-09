Regionale ziekenhuizen: we krijgen te weinig geld voor coronazorg

Kleinlugtenbeld is ook bestuurder van Nij Smellinghe in Drachten. Dat is een van de 28 regionale ziekenhuizen die zijn aangesloten bij SAZ. De verwachte omzet van het ziekenhuis dit jaar ligt 15 procent lager dan de omzet in 2019, het laatste jaar voor de corona-uitbraak. “Dat gaan we de laatste maanden van het jaar nooit meer goedmaken”, stelt Kleinlugtenbeld. Hij wil dat de politiek en de zorgverzekeraars te hulp schieten. “Nu is financiële stabiliteit nodig om de komende jaren goede zorg te blijven leveren”, aldus de ziekenhuisbaas. (ANP)