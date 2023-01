RegioZ krijgt eerste Pauline Meurs Award

RegioZ, een project binnen Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), heeft de eerste jaarlijkse Pauline Meurs Award gewonnen. Het projectteam wordt geëerd voor het werk dat zij verrichten op het gebied van duurzame medische zorg in de regio.

De award is in het leven geroepen ter ere van het werk van emeritus-hoogleraar Pauline Meurs. Het RegioZ-team bestaat uit Iris Wallenburg, Jitse Schuurmans, Nienke van Pijkeren, Oemar van der Woerd, Hanna Stalenhoef en Roland Bal en doet onderzoek naar duurzame medische zorg.

Het project richt zich op de vraag hoe om te gaan met personeelstekorten in de zorg met aandacht voor verschillen in toegankelijkheid van zorg tussen regio’s. Het projectteam doet niet alleen onderzoek, maar is door de actiegerichte benadering zelf aanjager van oplossingen voor de uitdagingen in de verschillende regio’s.

Praktijkgerichte tools

De jury prijst RegioZ omdat het projectteam naast wetenschappelijke publicaties ook praktijkgerichte tools oplevert die direct inzetbaar zijn. Bovendien is het aantoonbaar dat dit project al veel maatschappelijke impact heeft, getuige de verwijzingen in Kamerbrieven naar RegioZ. Ook de vervolgsubsidie die onlangs aan dit project is toegekend door het ministerie van VWS is een erkenning van de expertise van het team en benadrukt de waarde van dit onderzoek, aldus de jury.

Tot slot is er veel waardering van de jury voor de verbindende kwaliteiten van het RegioZ-projectteam: “Het onderzoek strekt zich uit over meerdere regio’s; om al deze (regionale) partijen aan elkaar te verbinden op het niveau van wetenschappelijke uitkomsten en praktijk moet je een geboren netwerker zijn. Het RegioZ-team laat zien over de benodigde multi-talenten te beschikken.”