Registraties steeds vaker gebruikt om kwaliteit hartzorg te verbeteren

Hart- en dottercentra maken voor kwaliteitsverbetering steeds meer gebruik van de data die verzameld worden in kwaliteitsregistraties binnen de Nederlandse Hart Registratie. In 67 procent van de gevallen werden twee of meer concrete verbeterprojecten gestart.

In NHR-registratiecommissies per behandeling komen artsen uit de hart- en dottercentra drie tot vier keer per jaar bijeen. Ze bespreken gezamenlijk de verzamelde data over kwaliteit van zorg. Deze bijeenkomsten leiden tot steeds betere kwaliteit en compleetheid van data. Ze vormen bovendien een platform waarop centra van elkaar leren.

“Als de resultaten in een centrum significant gunstiger of minder gunstig dan voorspeld zijn, presenteert de arts uit het betreffende ziekenhuis het zorgproces en een analyse van de uitkomsten in de registratiecommissie. Verschillen in zorgprocessen komen op die manier in beeld, artsen kunnen elkaar adviseren en op die manier bijdragen aan de kwaliteit van de totale hartzorg in Nederland”, aldus Pieter Stella (UMCU).

