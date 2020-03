Reinier de Graaf gaat zelf mondmaskers produceren

Stafmedewerkers, studenten en andere vrijwilligers zijn in staat om zo’n 2000 van de beschermende maskers in elkaar te zetten. Dat doen ze in een naaiatelier in Monster.

“Het uiteindelijke doel is om de productie op te schalen en de maskers ook ter beschikking te stellen aan andere zorginstellingen in Nederland die moeilijk aan beschermingsmaterialen kunnen komen”, meldt het ziekenhuis.

Voor het gebruik van de maskers is nog een akkoord nodig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De stof is wel al “uitvoerig getest” in samenwerking met de TU Delft. (ANP)