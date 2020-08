Reinier Haga neemt Robot Biopteur in gebruik

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft werkt sinds kort met de Robot Biopteur. Die voert MRI prostaat-biopten uit bij patiënten met kleine afwijkingen in de prostaat. Biopten kunnen zo nauwkeuriger en met minder pijn afgenomen worden.

Dat meldt het Reinier Haga Prostaatkankercentrum op 12 augustus. Mannen met een verhoogde PSA-waarde in het bloed hebben mogelijk prostaatkanker en een biopt kan daarbij uitsluitsel geven over de aanwezigheid van een tumor, hoe groot die is en hoe agressief. De robot ziet de afwijking op de MRI en neemt – verbonden met de MRI-scanner – doelgericht biopten. Het weefsel wordt vervolgens door een patholoog onderzocht.

De robotgeleide biopsie wordt uitgevoerd als er kleine afwijkingen in de prostaat worden gevonden. Bij zulke kleine afwijkingen is het afnemen van een biopt met technieken als echogeleide biopsie een stuk lastiger, omdat daarmee de precieze locatie van de tumor moeilijker te bepalen is. Met behulp van de Robot Biopteur wordt de kans dat prostaatkanker in een vroeger stadium ontdekt wordt een stuk groter.

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum is het derde centrum in Nederland dat zo’n Robot Biopteur heeft. De robot is gekocht met geld van Team Westland. Dat is een stichting die jaarlijks een wieler- en wandeltocht over de Col du Tourmalet organiseert om geld op te halen voor kankerzorg.