Reinier Haga Orthopedisch Centrum geopend voor patiënten

Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) is vanaf dinsdag 7 juli geopend. Het centrum is een initiatief van het HagaZiekenhuis, het Reinier de Graaf Ziekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. Orthopeden en sportartsen uit de drie ziekenhuizen bundelen heir hun expertise en bieden orthopedische zorg aan patiënten vanuit heel Nederland.

De vraag naar orthopedische zorg is hoog en neemt door de vergrijzing steeds verder toe. In het nieuwe centrum kunnen 70.000 patiënten per jaar worden behandeld.

‘Vernieuwend zorgconcept’

Reinier Haga Groep rvb-voorzitter Jeroen van Roon: “We zijn buitengewoon trots op het indrukwekkende resultaat dat hier door de drie huizen is neergezet. Een vernieuwend zorgconcept, in de regio en daarbuiten, met grote kwaliteitsvoordelen voor patiënten gaat van start”, aldus Van Roon op de website van het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Multidisciplinaire samenwerking

Medisch directeur Rolf Bloem vult aan dat er samengewerkt wordt in multidisciplinaire teams om patiënten hun mobiliteit terug te geven en te laten behouden. “Vooral voor de groeiende groep ouderen is fit worden, blijven bewegen en valpreventie belangrijk. Een lifestylecoach kan zo nodig onze patiënten hierbij begeleiden. We werken met een persoonlijk behandelplan, toegespitst op de unieke situatie van de patiënt.”

De orthopeden binnen het centrum werken nauw samen met huisartsen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen, thuiszorgorganisaties en andere gespecialiseerde hulpverleners. Patiënten met bijkomende aandoeningen die aanvullende medische voorzieningen nodig hebben, kunnen daarvoor gemakkelijk terecht in het aanpalende LangeLand Ziekenhuis.