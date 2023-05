Rekenkamer geeft forse kritiek op Helders aanpak arbeidsmarkt 

De subsidieregeling Stagefonds Zorg, waarmee de rijksoverheid de arbeidsmarkt beter wil laten functioneren, werkt niet. Dat stelt de Algemene Rekenkamer. Geld prikkelt zorgorganisaties slechts in beperkte mate om meer stages aan te bieden. Te weinig beschikbare stagebegeleiders is het grootste knelpunt.

Volgens de Algemene Rekenkamer is het niet aannemelijk dat het tekort aan stageplekken in de zorgsector opgelost wordt door de subsidie Stagefonds Zorg. Het beleid van de verantwoordelijk minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport gaat daar wel van uit.

Groei komt niet door subsidie

Sinds 2008 kunnen zorgorganisaties subsidie krijgen voor stages. De minister verwacht dat de subsidie leidt tot genoeg stageplekken om later te kunnen voldoen aan de vraag naar nieuwe zorgmedewerkers. De minister zet een hoger subsidiebudget in voor stages die opleiden tot beroepen in de zorg waarvoor zij een groter arbeidsmarkttekort verwacht. In 2022 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zorgorganisaties met € 179,2 miljoen aan stagesubsidies ondersteund. De laatste zes jaar is het aantal gelopen stages in de zorg gegroeid van circa 50.000 fte naar iets meer dan 60.000. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze groei het resultaat is van de subsidie, zo concludeert de Algemene Rekenkamer.

Werven en binden

Geld prikkelt zorgorganisaties nauwelijks om extra stageplekken aan te bieden. Zorginstellingen houden zelden bij wat een stageplek kost en uiteindelijk oplevert. Voor deze organisaties is het werven en binden van zorgpersoneel voor de toekomst een veel belangrijkere overweging om stageplaatsen aan te bieden. Van mbo-stagiaires blijft, afhankelijk van de opleiding, 40 tot 80 procent werken bij de instelling waar de stage doorlopen is. Het is het gebrek aan stagebegeleiders dat het grootste knelpunt vormt bij het creëren van extra stageplekken – extra geld lost dit niet op.

Probleem wordt steeds groter

De Rekenkamer concludeert dat de stagesubsidie waarschijnlijk niet bijdraagt aan het oplossen van het personeelstekort in de zorg. De Algemene Rekenkamer vindt het zorgelijk dat de minister daar toch op blijft sturen, terwijl ondertussen het maatschappelijke probleem van personeelstekorten in de zorg groter wordt. Het is beter een andere aanpak te zoeken om meer stageplekken te creëren, vindt de Algemene Rekenkamer.

Kostendekkende subsidie

De minister wil geld blijven inzetten om zorginstellingen te stimuleren meer stages aan te bieden. Mogelijk gebeurt dat via een kostendekkende vergoeding, zoals beschreven staat in het Integraal Zorgakkoord, in plaats van via een subsidie. De middelen van het Stagefonds Zorg zouden daar dan aan toegevoegd worden. Het is volgens de Rekenkamer, de vraag of en hoe deze financiële aanpak wel effect zal hebben.